Елена Воробей рассказала, что избегает шуток о смерти и религии

Юмористка Елена Воробей заявила, что на своих выступлениях избегает тем, которые могут оскорбить зрителей. В интервью «Газете.Ru» она отметила, что никогда не шутит о религии, смерти и других чувствительных вопросах.

По словам артистки, она считает, что зрители, пришедшие на концерт, заслуживают уважения и благодарности за то, что потратили время и средства на покупку билетов. Воробей подчеркнула, что сейчас каждый зритель особенно ценен, учитывая жалобы многих артистов на полупустые залы.

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Она добавила, что предпочитает работать с менее спорными темами, где можно пошалить, не рискуя задеть чувства аудитории.

Воробей также призналась, что ее сложно рассмешить из-за профессиональной привычки предугадывать концовки шуток. Она отметила, что зачастую понимает финал номера еще до того, как он произнесен, что порой мешает ей наслаждаться юмором других артистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
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