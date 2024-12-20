Елена Воробей рассказала, что избегает шуток о смерти и религии

Юмористка Елена Воробей заявила, что на своих выступлениях избегает тем, которые могут оскорбить зрителей. В интервью «Газете.Ru» она отметила, что никогда не шутит о религии, смерти и других чувствительных вопросах.

По словам артистки, она считает, что зрители, пришедшие на концерт, заслуживают уважения и благодарности за то, что потратили время и средства на покупку билетов. Воробей подчеркнула, что сейчас каждый зритель особенно ценен, учитывая жалобы многих артистов на полупустые залы.