Елена Катина сообщила о воссоединении группы «Тату»

«Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года», — написала певица на своей странице в Instagram. Как отметила исполнительница, вторая солистка коллектива Юлия Волкова также примет участие в концерте.

Кроме того, вскоре на одной из стриминговых площадок появится сериал о группе с участием исполнительниц.

Ранее стало известно, что представители группы «Тату» (t.A.T.u.) объявили незаконным трибьют-концерт, посвященный альбому «200 по встречной». Об этом говорится в заявлении ООО «Неформат» за подписью Юлии Волковой, Елены Катиной, Бориса Ренского и одного из основателей группы, продюсера Ивана Шаповалова-Поднебесного.

