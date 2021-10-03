Елена Катина сообщила о воссоединении группы «Тату»
Экс-солистка популярной российской группы «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении коллектива.
«Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года», — написала певица на своей странице в Instagram. Как отметила исполнительница, вторая солистка коллектива Юлия Волкова также примет участие в концерте.
Кроме того, вскоре на одной из стриминговых площадок появится сериал о группе с участием исполнительниц.
Ранее стало известно, что представители группы «Тату» (t.A.T.u.) объявили незаконным трибьют-концерт, посвященный альбому «200 по встречной». Об этом говорится в заявлении ООО «Неформат» за подписью Юлии Волковой, Елены Катиной, Бориса Ренского и одного из основателей группы, продюсера Ивана Шаповалова-Поднебесного.
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