«Элегантность и дерзость»: Лисовец назвал главные тренды нового сезона

«Лучше отдавать предпочтение однотонным платкам, либо нецветочным принтам – клетке, полоске. Чтобы не превратиться в историческую «русскую красавицу», такие аксессуары стоит сочетать с джинсой и кожей. Если добавить к образу помаду и дерзкие очки – будет смотреться весьма симпатично», - рассказал он.

Стилист также добавил, что этой весной мода на спорт и комфорт отходит на второй план, уступая место более ярким деталям образа.

«В тренде кожа, лаковая кожа, джинса, мини, много открытого тела, каблук, острый нос, также в моду входят галстуки. Цвета можно не сочетать. Забываем про спортивную обувь и выбираем то, в чем будем выглядеть дерзко и элегантно, и не только в нерабочее время. К примеру, в кожаной юбке чуть ниже колена вполне можно ходить и в офис, если сочетать ее с белой рубашкой», - пояснил Лисовец.

Ранее в столице прошла Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. На ее открытии выступил Тимати, также первый день запомнился выходом на подиум Найке Ривелли, дочери знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, напоминает «Радиоточка НСН».

