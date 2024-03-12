«Элегантность и дерзость»: Лисовец назвал главные тренды нового сезона
Стилист рассказал, как создать современный образ, используя шелковые платки и галстуки.
Одним из трендов нового модного сезона стали шелковые платки, при этом весной 2024 года подобный аксессуар лучше сочетать с одеждой из более тяжелых по фактуре материалов, заявил НСН стилист и эксперт моды Влад Лисовец.
«Лучше отдавать предпочтение однотонным платкам, либо нецветочным принтам – клетке, полоске. Чтобы не превратиться в историческую «русскую красавицу», такие аксессуары стоит сочетать с джинсой и кожей. Если добавить к образу помаду и дерзкие очки – будет смотреться весьма симпатично», - рассказал он.
Стилист также добавил, что этой весной мода на спорт и комфорт отходит на второй план, уступая место более ярким деталям образа.
«В тренде кожа, лаковая кожа, джинса, мини, много открытого тела, каблук, острый нос, также в моду входят галстуки. Цвета можно не сочетать. Забываем про спортивную обувь и выбираем то, в чем будем выглядеть дерзко и элегантно, и не только в нерабочее время. К примеру, в кожаной юбке чуть ниже колена вполне можно ходить и в офис, если сочетать ее с белой рубашкой», - пояснил Лисовец.
Ранее в столице прошла Московская неделя моды-2024, призванная открыть новые имена и познакомить россиян с экзотикой. На ее открытии выступил Тимати, также первый день запомнился выходом на подиум Найке Ривелли, дочери знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, напоминает «Радиоточка НСН».
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