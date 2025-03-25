Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер посетил Калугу
25 марта 202517:40
Бывший вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тёрнер посетил Калугу, рассказали в министерстве культуры и туризма области.
Джо Линн Тёрнер - голос культовых групп Rainbow, Deep Purple и Yngwie Malmsteen’s Rising Force.
Музыкант посетил калужский «Рок-подвал». Он остался под большим впечатлением и даже поделился историями из своей легендарной карьеры.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с RT заявил, что, выбирая между Deep Purple и Led Zeppelin, ему ближе Deep Purple.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru