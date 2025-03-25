Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тёрнер посетил Калугу

Бывший вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тёрнер посетил Калугу, рассказали в министерстве культуры и туризма области.

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Джо Линн Тёрнер - голос культовых групп Rainbow, Deep Purple и Yngwie Malmsteen’s Rising Force.

Музыкант посетил калужский «Рок-подвал». Он остался под большим впечатлением и даже поделился историями из своей легендарной карьеры.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с RT заявил, что, выбирая между Deep Purple и Led Zeppelin, ему ближе Deep Purple.

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ФОТО: министерство культуры и туризма Калужской области
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