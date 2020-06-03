Экс-супруг Полины Гагариной назвал российскую эстраду убогой
Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков назвал российскую эстраду «убогой». Свое мнение фотограф высказал в своем Instagram-аккаунте.
Некоторые его подписчики начали упрекать Исхакова за депрессивные стихи, которые он выкладывает в соцсети. По мнению пользователей мужчина после расставания с Гагариной выставляет личные переживания напоказ. На это он ответил, что может даже запеть, если захочет.
«Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая», — написал экс-супруг Гагариной.
«Дни.ру» сообщают, что Полина Гагарина встречается с певцом Эмином Агаларовым.
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