Экс-супруг Полины Гагариной назвал российскую эстраду убогой

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков назвал российскую эстраду «убогой». Свое мнение фотограф высказал в своем Instagram-аккаунте.

Некоторые его подписчики начали упрекать Исхакова за депрессивные стихи, которые он выкладывает в соцсети. По мнению пользователей мужчина после расставания с Гагариной выставляет личные переживания напоказ. На это он ответил, что может даже запеть, если захочет.

Спектакль окончен? Полина Гагарина рассталась с мужем

«Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая», — написал экс-супруг Гагариной.

«Дни.ру» сообщают, что Полина Гагарина встречается с певцом Эмином Агаларовым.



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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнес
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