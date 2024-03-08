Экс-солист «АукцЫона» Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос»

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа на какое время „отпуск“», — цитирует Рогожина телеканал «360».



По его словам, Нагиев снимается в четырех художественных фильмах одновременно и рекламных проектах, что является большой нагрузкой

«И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали „можно“, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках», — пояснил артист.

Из-за большой загруженности Нагиев также отказался вести премию «Муз-ТВ».

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, следует из базы данных ведомства, напоминает «Радиоточка НСН».













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