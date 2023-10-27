Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что станет телеведущим
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2024 году станет ведущим и обозревателем авторской политической программы.
По его словам, он присоединится к новому телеканалу GB News, руководство которого описало будущую программу политика, как «демонстрирующую мощь Британии во всем мире».
«Мои взгляды без прикрас на всё: как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами», - рассказал Джонсон о будущем проекте.
Представители GB News добавили, что передача экс-премьера будет играть ключевую роль в освещении политических событий в мире.
Ранее Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. Жена политика Кэрри родила мальчика, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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