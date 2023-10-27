Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что станет телеведущим

По его словам, он присоединится к новому телеканалу GB News, руководство которого описало будущую программу политика, как «демонстрирующую мощь Британии во всем мире».

«Мои взгляды без прикрас на всё: как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами», - рассказал Джонсон о будущем проекте.

Представители GB News добавили, что передача экс-премьера будет играть ключевую роль в освещении политических событий в мире.

Ранее Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. Жена политика Кэрри родила мальчика, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

