Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что станет телеведущим

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2024 году станет ведущим и обозревателем авторской политической программы.

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По его словам, он присоединится к новому телеканалу GB News, руководство которого описало будущую программу политика, как «демонстрирующую мощь Британии во всем мире».

«Мои взгляды без прикрас на всё: как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами», - рассказал Джонсон о будущем проекте.

Представители GB News добавили, что передача экс-премьера будет играть ключевую роль в освещении политических событий в мире.

Ранее Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. Жена политика Кэрри родила мальчика, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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