Экс-худрук МХАТ Бояков заявил о создании своего театра
Режиссер, бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков анонсировал открытие собственного экспериментального театра. Об этом экс-худрук написал в своем Telegram-канале.
«Мы запускаем новый большой театральный проект. Это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других», — подчеркнул Бояков.
Режиссер отметил, что «эстетической линией» нового театра будет «сочетание поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости», и объявил набор в команду проекта.
Бояков покинул пост худрука МХАТа в ноябре прошлого года, напоминает Ura.ru. Как позже заявлял гендиректор театра Владимир Кехман, режиссер за три года работы нанес МХАТу ущерб в «десятки миллионов рублей», отмечает телеканал «360».
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