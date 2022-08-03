Экс-худрук МХАТ Бояков заявил о создании своего театра

«Мы запускаем новый большой театральный проект. Это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других», — подчеркнул Бояков.

Режиссер отметил, что «эстетической линией» нового театра будет «сочетание поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости», и объявил набор в команду проекта.

Бояков покинул пост худрука МХАТа в ноябре прошлого года, напоминает Ura.ru. Как позже заявлял гендиректор театра Владимир Кехман, режиссер за три года работы нанес МХАТу ущерб в «десятки миллионов рублей», отмечает телеканал «360».

