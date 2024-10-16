Экс-гитариста группы Оззи Осборна госпитализировали с огнестрельными ранениями
Бывшего гитариста группы Оззи Осборна Джейка И.Ли госпитализировали в Лас-Вегасе со множественными огнестрельными ранениями, передает The Hollywood Reporter.
По информации местной полиции, в настоящий момент проводится расследование.
Представитель артиста в свою очередь отметил, что Ли находится в сознании. Он отметил, что стрельба произошла, когда музыкант выгуливал собаку. Менеджер рок-группы Ли Red Dragon Cartel Тим Хейн добавил, что внутренние органы Ли не задеты.
Ранее в США во время массовой стрельбы в одном из популярных развлекательных районов Бирмингема в штате Алабама погибли минимум четыре человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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