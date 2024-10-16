СМИ: Российский турист был ранен во время уличной стрельбы в Турции
Турист из Свердловской области, который приехал на отдых в Турцию, получил ранение во время уличной стрельбы в Стамбуле. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, инцидент произошел 5 октября. Рядом с россиянами в Стамбуле местные жители начали конфликт и внезапно открыли стрельбу. Пострадали четыре человека, в том числе уралец Георгий Ш. Мужчина получил пулевое ранение в спину.
«Георгий отдыхал с женой, гуляли в центре города... Жена успела укрыться, с ней все в порядке», — отметил источник.
Пострадавшего россиянина увезли с места ЧП медики. Мужчина находился в тяжелом состоянии, известно, что он выжил.
Ранее в Турции в провинции Орду обнаружили тело 57-летней россиянки, которая пропала более недели назад, пишет «Свободная пресса».
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