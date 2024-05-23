Экранизации «Альпийской баллады» Василя Быкова выйдет на экраны в 2026 году

Фильм по повести белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова «Альпийская баллада» должен выйти на экраны в 2026 году. Такие новые сроки обозначены в рамках презентации проекта на очной защите национальных картин, которые выпускают не лидеры отечественного кинопроизводства.

До этого релиз предполагался в 2025 году, однако создатели вышли из первоначального рабочего графика. Они объяснили проблемы занятостью артистов и режиссёра в других проектах.