Экранизации «Альпийской баллады» Василя Быкова выйдет на экраны в 2026 году
Фильм по повести белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова «Альпийская баллада» должен выйти на экраны в 2026 году. Такие новые сроки обозначены в рамках презентации проекта на очной защите национальных картин, которые выпускают не лидеры отечественного кинопроизводства.
До этого релиз предполагался в 2025 году, однако создатели вышли из первоначального рабочего графика. Они объяснили проблемы занятостью артистов и режиссёра в других проектах.
Режиссером картины должен стать Владимир Котт. Главные роли сыграют Никита Ефремов и актриса из Италии Дениз Сардиско. В названии произведения автор отметил местность, где герои прошли испытание на мужество и выносливость.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Советском Союзе «Альпийскую балладу» экранизировал в 1965 году режиссёр Борис Степанов. Главные роли сыграли Станислав Любшин и Любовь Румянцева.
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