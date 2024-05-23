Басилашвили может сняться в фильме про зоосад времён блокады Ленинграда
Олег Басилашвили может сыграть роль в фильме, сюжет которого, посвящён Ленинградскому зоосаде времен блокады во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал режиссер и продюсер Антон Богданов.
Он выступил в министерстве культуры в рамках очной защиты фильмов, которые производятся не лидерами отечественного кинопроизводства. Ранее прошла защита проектов лидеров российского кино.
Фильм «Красавица» представила кинокомпания «Проспект Мира». Картина начинается и закачивается жизнью современного Санкт-Петербурга и его зоопарка, который сумел пережить все невзгоды блокады. Главные события развернутся зимой 1941 года.
Предполагается, что Народный артист СССР Басилашвили выступит в роли рассказчика истории. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», главной героиней кинокартины станет самка бегемота по кличке «Красавица». Фильм планируется снять до февраля 2025 года. Бюджет оценивается в 450 миллионов рублей, сумма, две трети от этой суммы запрашивается для финансирования из бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru