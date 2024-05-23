Басилашвили может сняться в фильме про зоосад времён блокады Ленинграда

Олег Басилашвили может сыграть роль в фильме, сюжет которого, посвящён Ленинградскому зоосаде времен блокады во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал режиссер и продюсер Антон Богданов.

Он выступил в министерстве культуры в рамках очной защиты фильмов, которые производятся не лидерами отечественного кинопроизводства. Ранее прошла защита проектов лидеров российского кино.