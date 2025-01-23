Екатерина Климова рассказала о судимости отца

Климова рассказала, что ей было девять месяцев, когда отца осудили. Будущая актриса не видела его до 13 лет, девочке рассказывали, что отец уехал в длительную командировку. Климова отметила, что, с ее точки зрения, отец не виноват в случившемся.

«Когда он вернулся домой, было неприятие из-за моего переходного возраста. Но потом это переросло в безмерную любовь», — поделилась воспоминаниями актриса.

Ранее бывший муж Климовой, актер Игорь Петренко, выплатил актрисе часть долга по алиментам на содержание двух общих детей в размере более миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

