Екатерина Климова рассказала о судимости отца
Российская актриса Екатерина Климова призналась в интервью журналистке Елене Ханге, что ее отец Александр Климов стал участником драки в 1979 году и был осужден за непреднамеренное убийство — во время потасовки погиб человек.
Климова рассказала, что ей было девять месяцев, когда отца осудили. Будущая актриса не видела его до 13 лет, девочке рассказывали, что отец уехал в длительную командировку. Климова отметила, что, с ее точки зрения, отец не виноват в случившемся.
«Когда он вернулся домой, было неприятие из-за моего переходного возраста. Но потом это переросло в безмерную любовь», — поделилась воспоминаниями актриса.
Ранее бывший муж Климовой, актер Игорь Петренко, выплатил актрисе часть долга по алиментам на содержание двух общих детей в размере более миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru