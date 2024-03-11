Россияне считают Климову и Ходченкову самыми красивыми актрисами
Более трети россиян (34%) считают Екатерину Климову самой красивой и талантливой актрисой страны. Таковы результаты опроса, проведенного в интернете изданием NEWS.ru.
На втором месте оказалась Светлана Ходченкова, за которую отдали свои голоса 13% опрошенных. Третью строчку заняла актриса фильма «Вызов» Юлия Пересильд (8%), четвертую с одинаковым числом голосов разделили сыгравшая главную роль в «Мастере и Маргарите» Юлия Снигирь (7%) и известная по фильму «Географ глобус пропил» и «Елена» Елена Лядова (7%).
В рейтинг также вошли актрисы Настасья Самбурская (6%), Паулина Андреева (5%), Кристина Асмус (3%) и Ирина Старшенбаум (2%).
Участие в опросе приняли больше 4-х тысяч пользователей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что российское кино стало гораздо более качественным. При этом он призвал снимать фильмы о войне. По его мнению, сейчас настало время «снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru