Егор Кончаловский: Проблема России - жизнь в парадигме американской мечты

В ходе выступления на форуме «Сообщество» он указал, что жизнь в парадигме американо-европейской мечты является большой проблемой как российского общества, так и кинематографического сообщества, однако «мир поездок и дружбы с Европой» закончился.

«Я восемь лет прожил в Великобритании... Я понимаю и чувствую... вот этот «западный мир» и, соответственно, «западная мечта», наша вот эта «западоцентричность» во всём... это всё подошло к концу», — отметил Кончаловский.

Он добавил, что в настоящее время общество «пребывает в некоторой растерянности», так как у него «нет каких-то новых параметров и ориентиров», поэтому важной задачей является «обретение новой самоидентичности».

Ранее Егор Кончаловский в ходе всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» заявил, что на освобождение от западоцентричного мышления и образа жизни требуется время, сообщает RT.

