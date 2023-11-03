Егор Кончаловский: Проблема России - жизнь в парадигме американской мечты
Режиссёр Егор Кончаловский заявил, что происходящие в настоящее время события «давно назрели» и они «двигают страну в правильном направлении», сообщает NEWS.ru.
В ходе выступления на форуме «Сообщество» он указал, что жизнь в парадигме американо-европейской мечты является большой проблемой как российского общества, так и кинематографического сообщества, однако «мир поездок и дружбы с Европой» закончился.
«Я восемь лет прожил в Великобритании... Я понимаю и чувствую... вот этот «западный мир» и, соответственно, «западная мечта», наша вот эта «западоцентричность» во всём... это всё подошло к концу», — отметил Кончаловский.
Он добавил, что в настоящее время общество «пребывает в некоторой растерянности», так как у него «нет каких-то новых параметров и ориентиров», поэтому важной задачей является «обретение новой самоидентичности».
Ранее Егор Кончаловский в ходе всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» заявил, что на освобождение от западоцентричного мышления и образа жизни требуется время, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru