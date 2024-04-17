Актер из «Улиц разбитых фонарей» Нилов раскритиковал сериал «Слово пацана»
Звезда сериала «Улиц разбитых фонарей», заслуженный артист РФ Алексей Нилов в интервью RTVI заявил, что проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана» может поспособствовать увлечению молодежи «блатной романтикой».
Он не исключил, что создатели сериала хотели «оттолкнуть молодежь» от криминала, однако, по его мнению,«результат противоположный возымелся».
Нилов также отметил, что испытал отвращение после просмотра первой серии.
«Какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», - указал актёр.
Он добавил, что всё же посмотрел сериал целиком и считает отличной работу режиссёра и актёров, а процесс раскрутки «Слова пацана» достойной включения в учебники по маркетингу.
Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев заявил, что начал писать новое произведение, которое будет посвящено женским криминальным бандам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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