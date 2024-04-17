Актер из «Улиц разбитых фонарей» Нилов раскритиковал сериал «Слово пацана»

Он не исключил, что создатели сериала хотели «оттолкнуть молодежь» от криминала, однако, по его мнению,«результат противоположный возымелся».

Нилов также отметил, что испытал отвращение после просмотра первой серии.

«Какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», - указал актёр.

Он добавил, что всё же посмотрел сериал целиком и считает отличной работу режиссёра и актёров, а процесс раскрутки «Слова пацана» достойной включения в учебники по маркетингу.

Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев заявил, что начал писать новое произведение, которое будет посвящено женским криминальным бандам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

