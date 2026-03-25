Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль

По информации издания, на официальном сайте театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» указано о наличии 15 свободных мест на 25 марта. На показ 26 марта доступны 37 билетов, а на 27 марта свободна половина зала.

Продюсер Павел Рудченко отметил, что наличие свободных мест не говорит о том, что у зрителей упал спрос на Ефремова. По его мнению, причиной может быть «плохо отработанный инфоповод и донесение информации до населения».

«Я не думаю, что тема Ефремова уже закрыта... Ещё и не все граждане... побывали на его спектаклях. Наверное, была плохо отработана рекламная кампания», — указал он.

Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену 13 февраля 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей», широкая премьера которого состоится 25 и 26 марта.

