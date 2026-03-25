Ефремову не удалось собрать полный зал на свой первый после УДО спектакль
Полных залов на премьере спектакля «Без свидетелей», в котором одну из главных ролей сыграл освободившийся по УДО заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, не ожидается. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По информации издания, на официальном сайте театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» указано о наличии 15 свободных мест на 25 марта. На показ 26 марта доступны 37 билетов, а на 27 марта свободна половина зала.
Продюсер Павел Рудченко отметил, что наличие свободных мест не говорит о том, что у зрителей упал спрос на Ефремова. По его мнению, причиной может быть «плохо отработанный инфоповод и донесение информации до населения».
«Я не думаю, что тема Ефремова уже закрыта... Ещё и не все граждане... побывали на его спектаклях. Наверное, была плохо отработана рекламная кампания», — указал он.
Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену 13 февраля 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей», широкая премьера которого состоится 25 и 26 марта.
Горячие новости
