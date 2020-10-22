Ефремов доставлен в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевшие по-прежнему выступают против смягчения приговора артисты, несмотря на получение от него материальной компенсации.

Накануне трое потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова получили на свои счета по 1 млн рублей компенсации от артиста, сообщает RT.

