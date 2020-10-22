Ефремов доставлен в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции
Актер Михаил Ефремов доставлен в Мосгорсуд, где сегодня продолжится рассмотрение апелляционной жалобы на его приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевшие по-прежнему выступают против смягчения приговора артисты, несмотря на получение от него материальной компенсации.
Накануне трое потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова получили на свои счета по 1 млн рублей компенсации от артиста, сообщает RT.
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