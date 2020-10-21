Пригожин: Ефремов не преступник

Продюсер в беседе с НСН назвал альтернативное тюрьме наказание для актера.

Мосгорсуд решил отложить рассмотрение апелляции по делу актера Михаила Ефремова. Жалобы на приговор будут рассматривать 22 октября.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предложил дать возможность Ефремову исправиться путем трудовых работ.

Сестра Ефремова рассказала о его самочувствии в СИЗО

«Он не преступник, он совершил ошибку. И я считаю, что Михаилу Ефремову нужно дать возможность исправить эту ошибку путем трудовых работ и помощи семье погибшего. Вот что я думаю по этому поводу», – сказал он.

Тем временем, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что потерпевшие готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации. Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Также Пригожин в эксклюзивном интервью НСН выразил соболезнования семье Фёдора Бондарчука в связи с кончиной Ириной Скобцевой.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосгорсудИосиф ПригожинМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры