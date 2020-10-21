Пригожин: Ефремов не преступник
Продюсер в беседе с НСН назвал альтернативное тюрьме наказание для актера.
Мосгорсуд решил отложить рассмотрение апелляции по делу актера Михаила Ефремова. Жалобы на приговор будут рассматривать 22 октября.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предложил дать возможность Ефремову исправиться путем трудовых работ.
«Он не преступник, он совершил ошибку. И я считаю, что Михаилу Ефремову нужно дать возможность исправить эту ошибку путем трудовых работ и помощи семье погибшего. Вот что я думаю по этому поводу», – сказал он.
Тем временем, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что потерпевшие готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации. Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Также Пригожин в эксклюзивном интервью НСН выразил соболезнования семье Фёдора Бондарчука в связи с кончиной Ириной Скобцевой.
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