Пригожин: Ефремов не преступник

«Он не преступник, он совершил ошибку. И я считаю, что Михаилу Ефремову нужно дать возможность исправить эту ошибку путем трудовых работ и помощи семье погибшего. Вот что я думаю по этому поводу», – сказал он.

Тем временем, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что потерпевшие готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации. Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Также Пригожин в эксклюзивном интервью НСН выразил соболезнования семье Фёдора Бондарчука в связи с кончиной Ириной Скобцевой.

