Актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус»

Российский актер Юра Борисов получил номинацию на американскую премию «Золотой глобус» за роль в фильме американского режиссера Шона Бейкери. «Анора».

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Independent Spirit Awards

Он претендует на награду в категории «Лучшая роль второго плана».

Конкуренцию российскому актеру составят Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон за роль в картине «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за работу «Бруталист», Джереми Стронг за проект «Ученик» и Дензел Вашингтон за фильм «Гладиатор 2».

Ранее Борисов получил награду премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучший актер второго плана». При этом картина «Анора» одержала победу в номинации «Лучший фильм», напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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