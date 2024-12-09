Актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус»
Российский актер Юра Борисов получил номинацию на американскую премию «Золотой глобус» за роль в фильме американского режиссера Шона Бейкери. «Анора».
Он претендует на награду в категории «Лучшая роль второго плана».
Конкуренцию российскому актеру составят Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон за роль в картине «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за работу «Бруталист», Джереми Стронг за проект «Ученик» и Дензел Вашингтон за фильм «Гладиатор 2».
Ранее Борисов получил награду премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучший актер второго плана». При этом картина «Анора» одержала победу в номинации «Лучший фильм», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru