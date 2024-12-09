Актер Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус»

Он претендует на награду в категории «Лучшая роль второго плана».

Конкуренцию российскому актеру составят Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон за роль в картине «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за работу «Бруталист», Джереми Стронг за проект «Ученик» и Дензел Вашингтон за фильм «Гладиатор 2».

Ранее Борисов получил награду премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучший актер второго плана». При этом картина «Анора» одержала победу в номинации «Лучший фильм», напоминает «Радиоточка НСН».



