Эд Ширан заявил, что уходит со сцены на полтора года

Американский певец Эд Ширан заявил, что не будет давать концерты следующие 18 месяцев. О своем решении он заявил во время одного из своих концертов в ходе гастрольного тура, сообщает ТАСС.

Чем будет заниматься певец следующие полтора года не сообщается. Последние два года он провел в гастрольном туре. Отмечается, что в ходе двухлетнего тура он спел для 9 млн своих поклонников по всему миру.

В начале августа сообщалось, что гастрольный тур Эда Ширана бьет рекорды по прибыли. Отмечалось, что музыкaнт уже зaрaботaл 736 миллионов доллaров.

