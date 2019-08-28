Эд Ширан заявил, что уходит со сцены на полтора года
Американский певец Эд Ширан заявил, что не будет давать концерты следующие 18 месяцев. О своем решении он заявил во время одного из своих концертов в ходе гастрольного тура, сообщает ТАСС.
Чем будет заниматься певец следующие полтора года не сообщается. Последние два года он провел в гастрольном туре. Отмечается, что в ходе двухлетнего тура он спел для 9 млн своих поклонников по всему миру.
В начале августа сообщалось, что гастрольный тур Эда Ширана бьет рекорды по прибыли. Отмечалось, что музыкaнт уже зaрaботaл 736 миллионов доллaров.
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