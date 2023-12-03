Джулия Робертс рассказала, что у «Красотки» планировался мрачный финал

Актриса рассказала, что изначально фильм назывался «Три тысячи долларов». По сюжету Вивиан была наркоманкой. В финале Эдвард (Ричард Гир) оставлял ее на обочине с деньгами и уезжал.

По словам Робертс, от изначального варианта отказались из-за банкротства кинокомпании. Перехватившая картину корпорация Disney переделала сценарий и концовку.

Ранее сообщалось, что Робертс узнала свою настоящую фамилию — Митчелл. Актриса приняла участие в проекте, который занимается восстановлением генеалогического древа, отмечает «Радиоточка НСН».

