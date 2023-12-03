Джулия Робертс рассказала, что у «Красотки» планировался мрачный финал
У вышедшего на экраны в 1990 году фильма «Красотка» должен был быть менее позитивный финал, заявила исполнительница роли Вивиан Джулия Робертс. Ее слова приводит Daily Mail.
Актриса рассказала, что изначально фильм назывался «Три тысячи долларов». По сюжету Вивиан была наркоманкой. В финале Эдвард (Ричард Гир) оставлял ее на обочине с деньгами и уезжал.
По словам Робертс, от изначального варианта отказались из-за банкротства кинокомпании. Перехватившая картину корпорация Disney переделала сценарий и концовку.
Ранее сообщалось, что Робертс узнала свою настоящую фамилию — Митчелл. Актриса приняла участие в проекте, который занимается восстановлением генеалогического древа, отмечает «Радиоточка НСН».
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