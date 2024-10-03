Джулии Робертс вручат почетную премию «Сезар»
3 октября 202410:39
На торжественной церемонии вручения кинопремий «Сезар» 28 февраля 2025 года в Париже почетную награду вручат американской актрисе Джулии Робертс, сообщает Deadline.
Организаторы премии отмечают, что культурное влияние Робертс распространяется далеко за пределы кинематографа.
«Вне экрана она занимается благотворительной деятельностью, является послом ЮНИСЕФ и защищает людей по всему миру», — отметили в академии.
Ранее «Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru