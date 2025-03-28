Джош Бролин может сыграть в фильме о съеденном кашалотом аквалангисте
Звезда «Дюны» и «Мстителей» американский актер Джош Бролин близок к подписанию контракта на съемку в новой картине об аквалангисте, которого проглотил кашалот, сообщает Deadline.
По данным издания, стороны почти обсудили все условия.
В центре сюжета – история молодого человека, который при погружении в океан в поисках останков покойного отца, оказывается проглоченным кашалотом. У него только час на то, чтобы выбраться.
Сценарий написал Брайан Даффилд. Он же будет режиссером фильма.
Ранее фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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