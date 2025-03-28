Джош Бролин может сыграть в фильме о съеденном кашалотом аквалангисте

Звезда «Дюны» и «Мстителей» американский актер Джош Бролин близок к подписанию контракта на съемку в новой картине об аквалангисте, которого проглотил кашалот, сообщает Deadline.

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По данным издания, стороны почти обсудили все условия.

В центре сюжета – история молодого человека, который при погружении в океан в поисках останков покойного отца, оказывается проглоченным кашалотом. У него только час на то, чтобы выбраться.

Сценарий написал Брайан Даффилд. Он же будет режиссером фильма.

Ранее фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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