Джош Бролин может сыграть в фильме о съеденном кашалотом аквалангисте

По данным издания, стороны почти обсудили все условия.

В центре сюжета – история молодого человека, который при погружении в океан в поисках останков покойного отца, оказывается проглоченным кашалотом. У него только час на то, чтобы выбраться.

Сценарий написал Брайан Даффилд. Он же будет режиссером фильма.

Ранее фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



