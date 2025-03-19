Даррен Аронофски снимет фильм по роману Стивена Кинга «Куджо»
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Даррен Аронофски обсуждает со стриминговым сервисом Netflix съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Куджо», сообщает Variety.
Если стороны договорятся, то эта картина станет первым проектом Аронофски, который он снимет для Netflix. В центре сюжета – история женщины и её малолетнего сына, которые оказываются запертыми в машине из-за взбесившегося сенбернара.
Первоначально это произведение Стивена Кинга было экранизировано режиссером Льюисом Тигом в 1983 году.
Ранее стало известно, что два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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