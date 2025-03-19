Даррен Аронофски снимет фильм по роману Стивена Кинга «Куджо»

Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Даррен Аронофски обсуждает со стриминговым сервисом Netflix съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Куджо», сообщает Variety.

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Если стороны договорятся, то эта картина станет первым проектом Аронофски, который он снимет для Netflix. В центре сюжета – история женщины и её малолетнего сына, которые оказываются запертыми в машине из-за взбесившегося сенбернара.

Первоначально это произведение Стивена Кинга было экранизировано режиссером Льюисом Тигом в 1983 году.

Ранее стало известно, что два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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