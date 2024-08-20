Джордж Мартин рассказал, как хотел бы изменить свои книги

На встрече со студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube, он заявил, что хотел бы многое изменить в своих книгах, если бы у него была такая возможность.

«Но если бы мне дали изменить только одну вещь, то я бы их дописал», - ответил писатель на соответствующий вопрос.

Ранее Мартин заявил, что обсудил с командой сценаристов, работающих над сериалом «Дом дракона», третий и четвёртый сезоны проекта, сообщает RT.

