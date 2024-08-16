Джордж Клуни выставил на аукцион встречу с собой
Американский актер Джордж Клуни решил собрать немного денег на борьбу за справедливость в отношении нарушений прав человека по всему миру, выставив на аукцион возможность провести некоторое время с собой, сообщает Daily Mail.
По условиям победитель торгов сможет встретиться с актером 24 сентября в Нью-Йорке. Кроме того, его предоставляется право задавать Клуни любые вопросы, а также снимать совместные фото.
Онлайн-аукцион, стартовав с отметки в $10 тысяч, уже перевалил через отметку $36 тысяч. Клуни уже заявил, что рассчитывает выручить около $60 тысяч к 20 сентября, когда торги завершатся.
Ранее Клуни призвал Байдена отказаться от участия в выборах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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