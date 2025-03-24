Джордж Клуни объяснил, почему больше не снимается в романтических фильмах
Джордж Клуни заявил, что не снимается в романтических фильмах, поскольку не хочет пытаться конкурировать с более молодыми актерами.
«Послушайте, мне 63 года. Я не пытаюсь конкурировать с 25-летними актерами. Это не моя работа», - заявил он в рамках шоу «60 минут».
Клуни также уточнил, что только сейчас чувствует себя достойным бродвейской сцены. В марте 2025 года актер дебютировал на Бродвее в спектакле «Доброй ночи и удачи», где исполнил главную роль – репортера Эдварда Мерроу.
Последней романтической комедией в фильмографии Клуни на данный момент является фильм «Билет в рай» 2022 года. В рамках рекламной кампании проекта он рассказал, что не снимался в этом жанре с 1996 года, передает «Радиоточка НСН».
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