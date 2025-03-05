Джордж Клуни дебютирует на Бродвее
5 марта 202517:40
Голливудский актер Джордж Клуни на Бродвее в спектакле «Доброй ночи и удачи», где исполнит главную роль – репортера Эдварда Мерроу, который добился отставки зловещего сенатора Джозефа Маккарти, сообщает Independent.
По данным издания, премьера состоится 12 марта в Winter Garden Theatre.
Режиссер постановки - Дэвид Кромер. Клуни также выступил автором сценария вместе с Грантом Хесловом.
Ранее стало известно, что Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru