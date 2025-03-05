Джордж Клуни дебютирует на Бродвее

Голливудский актер Джордж Клуни на Бродвее в спектакле «Доброй ночи и удачи», где исполнит главную роль – репортера Эдварда Мерроу, который добился отставки зловещего сенатора Джозефа Маккарти, сообщает Independent.

Драма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит продолжение

По данным издания, премьера состоится 12 марта в Winter Garden Theatre.

Режиссер постановки - Дэвид Кромер. Клуни также выступил автором сценария вместе с Грантом Хесловом.

Ранее стало известно, что Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/george_clooney_page
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