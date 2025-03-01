Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2024 года
1 марта 202518:02
Forbes представил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2024 года.
Возглавил рейтинг Дуэйн Скала Джонсон, который за минувший год заработал 88 миллионов долларов.
На втором месте расположился Райан Рейндольдс, который заработал 85 миллионов долларов. На третьем месте - Кевин Харт. В топ-5 также вошли Джерри Сайнфелд и Хью Джекман.
Ранее главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская заявила НСН, что фильм справедливо получил 13 номинаций на премию «Оскар».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru