Фильм «Эмилия Перес» получил семь статуэток «Сезар»

За жизненные достижения почетных наград удостоены американская актриса Джулия Робертс и французский режиссер греческого происхождения Коста-Гаврас, которому 92 года.

Семь статуэток получил скандальный фильм Жака Одиара «Эмилия Перес» — в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Картина получила награды «Сезар» за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку, звуковые и визуальные эффекты, операторскую работу.

Лучшим актером назвали Карима Леклу, который сыграл в фильме «Роман о Джиме», лучшей актрисой стала Афсиа Эрзи за роль в «Борго».

Премию «Сезар» в категории «Лучший актер второго плана» получил Ален Шаба за свою роль в «Разбитых сердцах», в категории «Лучшая актриса второго плана» одержала победу Нина Мерисс («История Сулеймана»).

Напомним, мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара стал лидером по числу номинаций премии «Оскар». Картина претендует на награду в 13 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», проект также дважды представлен в категории «Лучшая песня». Главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская заявила НСН, что фильм справедливо получил 13 номинаций на премию «Оскар».

