Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама
2 июня 202419:44
Актер Джонни Депп получил роль в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, пишет портал World of Reel.
По информации издания, комедийная картина получила название «Карнавал под конец света». Депп сыграет сатану.
По сюжету ленты, Бог решил уничтожить человечество, поскольку разочаровался в нем. Съемки фильма стартуют в январе следующего года. Дата премьеры не названа.
Ранее экс-менеджер Guns N’ Roses Том Зуто назвал Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru