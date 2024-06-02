Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама

Актер Джонни Депп получил роль в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, пишет портал World of Reel.

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По информации издания, комедийная картина получила название «Карнавал под конец света». Депп сыграет сатану.

По сюжету ленты, Бог решил уничтожить человечество, поскольку разочаровался в нем. Съемки фильма стартуют в январе следующего года. Дата премьеры не названа.

Ранее экс-менеджер Guns N’ Roses Том Зуто назвал Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел, отмечает «Радиоточка НСН».

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