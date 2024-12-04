Джонни Депп расстался с русской моделью Юлией Власовой

В соцсетях и Депп и Юля отписались друг от друга. По предварительным данным, разрыв произошел после очередной интрижки звезды Голливуда.

Представители обладателя премии «Оскар» также заверили журналистов, что Депп в настоящее время не с кем не встречается и наслаждается статусом холостяка.

Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

