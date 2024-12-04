Джонни Депп расстался с русской моделью Юлией Власовой
4 декабря 202412:51
Американский актер Джонни Депп расстался с русской моделью Юлией Власовой, сообщает «Газета.ru».
В соцсетях и Депп и Юля отписались друг от друга. По предварительным данным, разрыв произошел после очередной интрижки звезды Голливуда.
Представители обладателя премии «Оскар» также заверили журналистов, что Депп в настоящее время не с кем не встречается и наслаждается статусом холостяка.
Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru