Радио JAZZ прикоснется к «Великому»

Биографическая драма режиссера Эндрю Левитаса «Великий» с Джонни Деппом в главной роли при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM выходит в прокат в России 22 апреля.

В основу сюжета фильма легла история американского фотожурналиста Юджина Смита, который в прошлом столетии потряс мир репортажем с места экологической катастрофы в маленьком японском городке Минамата.

Кадры, снятые тогда Смитом, вошли в число величайших в истории фотографии.

В 1980 году был создан Фонд в его честь, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области «гуманистической фотографии».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПремьераРадио JazzКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры