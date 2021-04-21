Радио JAZZ прикоснется к «Великому»

Биографическая драма режиссера Эндрю Левитаса «Великий» с Джонни Деппом в главной роли при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM выходит в прокат в России 22 апреля.

В основу сюжета фильма легла история американского фотожурналиста Юджина Смита, который в прошлом столетии потряс мир репортажем с места экологической катастрофы в маленьком японском городке Минамата.

Кадры, снятые тогда Смитом, вошли в число величайших в истории фотографии.

В 1980 году был создан Фонд в его честь, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области «гуманистической фотографии».

