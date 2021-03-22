Джон Траволта и Николас Кейдж могут снова остаться «Без лица»
Режиссер сиквела боевика «Без лица» Адам Вингард заявил, что хочет привлечь к работе над продолжением культового фильма актеров, сыгравших в первой части картины: Джона Траволту и Николаса Кейджа.
По его словам, он бы хотел, чтобы актеры снова исполнили главные роли в ленте. Вингард признался, что переговоры с Траволтой и Кейджем уже ведутся, артисты выразили предварительную заинтересованность в проекте, но окончательное их решение будет зависеть от сценария. Над сим сейчас работает сам режиссер и сценарист Саймон Барретт.
Первый фильм «Без лица» вышел в 1997 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Боррель осудил решение Китая ввести санкии против ЕС
- Лавина сошла на группу туристов в Мурманской области
- Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета
- ЛНР заявила о прибытии «Правого сектора» в Донбасс
- Собчак ответила на критику своего фильма о маньяке-педофиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru