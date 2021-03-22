Джон Траволта и Николас Кейдж могут снова остаться «Без лица»

Режиссер сиквела боевика «Без лица» Адам Вингард заявил, что хочет привлечь к работе над продолжением культового фильма актеров, сыгравших в первой части картины: Джона Траволту и Николаса Кейджа.



По его словам, он бы хотел, чтобы актеры снова исполнили главные роли в ленте. Вингард признался, что переговоры с Траволтой и Кейджем уже ведутся, артисты выразили предварительную заинтересованность в проекте, но окончательное их решение будет зависеть от сценария. Над сим сейчас работает сам режиссер и сценарист Саймон Барретт.



Первый фильм «Без лица» вышел в 1997 году.

