Джон Литгоу снова станет «Троицей» в сериале «Декстер»

Актер Джон Литгоу возвращается в новый сезон сериала «Декстер». Ему предстоит снова сыграть роль опасного убийцы Артура «Троицы» Митчелла.

Создатели сериала уверяют, что девятый сезон будет мрачнее, и намекают, что вместе с убийцей Троицей главному герою придется встретиться лицом к лицу со своими кошмарами, прежде чем попрощаться с ними навсегда.

Продолжение «Декстера» выйдет на телеканале Showtime 7 ноября.

