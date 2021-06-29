Джон Литгоу снова станет «Троицей» в сериале «Декстер»
29 июня 202120:18
Актер Джон Литгоу возвращается в новый сезон сериала «Декстер». Ему предстоит снова сыграть роль опасного убийцы Артура «Троицы» Митчелла.
Создатели сериала уверяют, что девятый сезон будет мрачнее, и намекают, что вместе с убийцей Троицей главному герою придется встретиться лицом к лицу со своими кошмарами, прежде чем попрощаться с ними навсегда.
Продолжение «Декстера» выйдет на телеканале Showtime 7 ноября.
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29 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru