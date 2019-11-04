«Джокер» выдвинут на «Оскар» в 16 номинациях из 24

Компания Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» Тодда Филлипса на кинопремию «Оскар». Студия предложила ленту в качестве победителя в 16 номинациях из 24 существующих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Movieweb.

Исполнитель роли Джокера, голливудский актер Хоакин Феникс поборется за победу в номинации «лучшая мужская роль», Роберт де Ниро – «лучшая мужская роль второго плана».

Руководство компании Warner Bros. намерено закрепить кассовый успех ленты, который уже превышает 900 миллионов долларов, расположением кинокритиков и рассчитывает получить награды за «лучший фильм», «лучший сценарий», «лучший монтаж», «лучший режиссер» и других.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов в эфире НСН объяснил, почему стоит ждать продолжения «Джокера».

