Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в июле получит голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер. Об этом объявили организаторы мероприятия.

Фостер станет почетным гостем церемонии открытия фестиваля, которая состоится 6 июля.

«Джоди Фостер получит Почетную пальмовую ветвь фестиваля в знак признания ее блестящего творческого пути, уникальных личных качеств как человека со скромной, но твердой приверженностью решению некоторых важных вопросов нашего времени», - отмечается на сайте фестиваля.

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Ранее эту награду получили Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Алэн Делон и другие ключевые фигуры кинематографа.

Каннский кинофестиваль пройдет 6-17 июля. Жюри на этот раз возглавит американский режиссер Спайк Ли, затрагивающий в своих фильмах тему расовых отношений, бедности и другие.

Джоди Фостер снялась в фильмах «Молчание ягнят», «Нелл», «Контакт», «Комната страха», «Иллюзия полёта» и других. Она обладательница двух премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Обвиняемые» и «Молчание ягнят».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Каннский Кинофестиваль
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