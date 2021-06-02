Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Ранее эту награду получили Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Алэн Делон и другие ключевые фигуры кинематографа.

Каннский кинофестиваль пройдет 6-17 июля. Жюри на этот раз возглавит американский режиссер Спайк Ли, затрагивающий в своих фильмах тему расовых отношений, бедности и другие.

Джоди Фостер снялась в фильмах «Молчание ягнят», «Нелл», «Контакт», «Комната страха», «Иллюзия полёта» и других. Она обладательница двух премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Обвиняемые» и «Молчание ягнят».

