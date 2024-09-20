Джоан Роулинг приступила к написанию нового романа

Британская писательница Джоан Роулинг начала работу над новым футуристическим романом. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

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Других каких-либо подробностей автор Гарри Поттера не привела, лишь заметив, что это вовсе не космическая одиссея.

«Определенно земная», — уточнила Роулинг.

Ранее стало известно, что Джоан Роулинг собралась написать еще шесть книг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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