Джоан Роулинг приступила к написанию нового романа

Других каких-либо подробностей автор Гарри Поттера не привела, лишь заметив, что это вовсе не космическая одиссея.

«Определенно земная», — уточнила Роулинг.

Ранее стало известно, что Джоан Роулинг собралась написать еще шесть книг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

