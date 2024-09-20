Джоан Роулинг приступила к написанию нового романа
20 сентября 202410:38
Британская писательница Джоан Роулинг начала работу над новым футуристическим романом. Об этом она сообщила в социальной сети Х.
Других каких-либо подробностей автор Гарри Поттера не привела, лишь заметив, что это вовсе не космическая одиссея.
«Определенно земная», — уточнила Роулинг.
Ранее стало известно, что Джоан Роулинг собралась написать еще шесть книг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru