Джимми Киммел в четвертый раз проведет церемонию вручения «Оскара» в 2024 году

Тем самым шоумэн сравнялся по этому показателю с актерами Вупи Голдберг и Джеком Леммоном.

В 2024 году состоится 96-я церемония вручения «Оскара». Она пройдет 10 марта.

Ранее обладатель двух «Оскаров» голливудский актер Шон Пенн, заявил о желании переплавить их на пули для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

