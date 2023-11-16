Джимми Киммел в четвертый раз проведет церемонию вручения «Оскара» в 2024 году

Джимми Киммел проведет церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2024 году, сообщает Variety. Для него она станет уже четвертой. Он был ведущим ежегодной церемонии вручения кинонаград американской киноакадемии в 2017, 2018 и 2023 годах.

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Тем самым шоумэн сравнялся по этому показателю с актерами Вупи Голдберг и Джеком Леммоном.

В 2024 году состоится 96-я церемония вручения «Оскара». Она пройдет 10 марта.

Ранее обладатель двух «Оскаров» голливудский актер Шон Пенн, заявил о желании переплавить их на пули для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/prayitno
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