«Это война»: Шнейдеров о конфликте голливудских актеров с продюсерами
Американские актеры и сценаристы объявили голливудским продюсерам настоящую войну, а затягивание забастовок может повлечь за собой вмешательство американского правительства, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Профсоюзы актёров и сценаристов требуют гарантий защиты от искусственного интеллекта и выступают за справедливую оплату труда, тем временем американская киноиндустрия терпит колоссальные убытки, рассказал в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее Американская академия кинематографических искусств объявила о переносе церемонии вручения «Оскара» из-за забастовок. Они длятся с 14 июля 2023 года. Актеры хотят добиться улучшения условий труда, выплат от стримингов, а также гарантии защиты от искусственного интеллекта, который может лишить их работы. По словам Шнейдерова, Голливуд терпит колоссальные убытки из-за продюсеров, поверивших в свою «абсолютную власть».
«Забастовки чудовищно повлияли на индустрию: Голливуд терпит миллиардные убытки. Ситуация очень тревожная, мне мои друзья, которые работают в Голливуде, рассказывали о беспрецедентных случаях, когда продюсеры заказывают сценарий пилотной серии сериала платят деньги, а потом загоняют написанный ими сценарий в нейросеть, которая пишет ещё двадцать серии. Забастовка актеров — это война, уже дошедшая до апогея, война с продюсерами, которые поверили в своё всесилие, в свою абсолютную безраздельную власть. Чем это может всё закончиться, трудно себе представить. График выпуска фильмов переломан, над многими проектами работа остановлена, премьеры перенесены. Очень тревожная ситуация», — поделился собеседник НСН.
Вопрос использования искусственного интеллекта сейчас встал наиболее остро, однако, по мнению кинокритика, на данный момент ИИ не может полностью заменить актёров — зрители чувствуют разницу.
«Актеры боятся того, что возьмут их образы, сгенерированные нейросетями, и будут без их разрешения использовать. Искусственный интеллект не настолько пока развит, чтобы полностью заменить актёров так, чтобы зрители этого не почувствовали. Всё-таки живые эмоции, живые реакции невозможно синтезировать. Пока от всего этого свободен театр. Театру гораздо легче, потому что живого актёра, вышедшего на сцену, заменит ничем и никем нельзя», — обнадежил он.
Тем не менее, считает Шнейдеров, забастовки не могут продолжаться вечно, Голливуд приносит слишком большие деньги американской экономике.
«То, что это будет продолжаться несколько лет, представить невозможно. Сотни тысяч людей могут остаться без работы, а это чревато. В какой-то момент может вмешаться и правительство США. Киноиндустрия — это вторая или третья статья национального дохода США, приносит огромные деньги государству. Если у актера 30 млн долларов гонорара за фильм, то он платит 45% налогов государству. Государство получает гигантские деньги, не вкладывая ни во что. Забастовки — это колоссальный убыток государству, а государство такие вещи не очень терпит», — заключил он.
Ранее глава независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН заявил, что в России невозможна такая забастовка актеров, как сейчас происходит в Голливуде.
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