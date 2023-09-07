«Это война»: Шнейдеров о конфликте голливудских актеров с продюсерами

Ранее Американская академия кинематографических искусств объявила о переносе церемонии вручения «Оскара» из-за забастовок. Они длятся с 14 июля 2023 года. Актеры хотят добиться улучшения условий труда, выплат от стримингов, а также гарантии защиты от искусственного интеллекта, который может лишить их работы. По словам Шнейдерова, Голливуд терпит колоссальные убытки из-за продюсеров, поверивших в свою «абсолютную власть».

«Забастовки чудовищно повлияли на индустрию: Голливуд терпит миллиардные убытки. Ситуация очень тревожная, мне мои друзья, которые работают в Голливуде, рассказывали о беспрецедентных случаях, когда продюсеры заказывают сценарий пилотной серии сериала платят деньги, а потом загоняют написанный ими сценарий в нейросеть, которая пишет ещё двадцать серии. Забастовка актеров — это война, уже дошедшая до апогея, война с продюсерами, которые поверили в своё всесилие, в свою абсолютную безраздельную власть. Чем это может всё закончиться, трудно себе представить. График выпуска фильмов переломан, над многими проектами работа остановлена, премьеры перенесены. Очень тревожная ситуация», — поделился собеседник НСН.

Вопрос использования искусственного интеллекта сейчас встал наиболее остро, однако, по мнению кинокритика, на данный момент ИИ не может полностью заменить актёров — зрители чувствуют разницу.

«Актеры боятся того, что возьмут их образы, сгенерированные нейросетями, и будут без их разрешения использовать. Искусственный интеллект не настолько пока развит, чтобы полностью заменить актёров так, чтобы зрители этого не почувствовали. Всё-таки живые эмоции, живые реакции невозможно синтезировать. Пока от всего этого свободен театр. Театру гораздо легче, потому что живого актёра, вышедшего на сцену, заменит ничем и никем нельзя», — обнадежил он.