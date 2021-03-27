Джессика Альба объяснила решение уйти из кино на пике карьеры
Голливудская актриса Джессика Альба объяснила свое решение прекратить киносъемки проблемами со здоровьем. Об этом американская артистка рассказала в интервью изданию Romper.
В детстве Альба перенесла пять операций. По ее словам, о ценности своего здоровья актриса задумалась в 2008 году - после рождения первого ребенка.
«Моя мать болела раком в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали», — цитируют ее «Известия».
Альба отметила, что актерская карьера перестала ее интересовать.
«Это действительно то, что меня мотивировало <…> Честно говоря, я была на пике своей карьеры. Я не могла вернуться к тому, что делала раньше, и быть при этом искренней», — объяснила актриса.
Она решила сосредоточиться сосредоточиться на семье и бизнесе. Джессика Альба много времени проводит со своими тремя детьми и руководит собственной компанией по выпуску экологически чистых детских товаров The Honest Company.
Напомним, по версии портала Jezebel, Джессика Альба входит в список самых бесталанных, хотя и популярных, актеров по версии 2019 года.
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