Джеки Чан записал обращение к россиянам
Гонконгский актёр Джеки Чан записал видеообращение, в котором пригласил россиян на свой новый фильм «Операция «Панда».
Ролик опубликован в Telegram-канале спецпроекта «Российской газеты» «Кинократия». В нём говорится, что в России новый комедийный боевик выйдет в прокат 5 декабря.
По сюжету, герой Джеки Чана берёт под опеку детёныша большой панды с необычными глазами. Однако преступный синдикат объявляет большую награду за животное. Теперь главному герою предстоит вступить в противостояние со злодеями.
«Здравствуйте, мои российские друзья! Вы готовы отправиться в отвязные приключения со мной и моим пушистым другом? До встречи в кино!» - сказал Джеки Чан.
Ранее 70-летний Джеки Чан заявил, что всегда мечтал сыграть супергероя и до сих пор ждёт соответствующего предложения от какого-нибудь режиссёра, сообщает RT.
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