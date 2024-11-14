Джеки Чан записал обращение к россиянам

Ролик опубликован в Telegram-канале спецпроекта «Российской газеты» «Кинократия». В нём говорится, что в России новый комедийный боевик выйдет в прокат 5 декабря.

По сюжету, герой Джеки Чана берёт под опеку детёныша большой панды с необычными глазами. Однако преступный синдикат объявляет большую награду за животное. Теперь главному герою предстоит вступить в противостояние со злодеями.

«Здравствуйте, мои российские друзья! Вы готовы отправиться в отвязные приключения со мной и моим пушистым другом? До встречи в кино!» - сказал Джеки Чан.

Ранее 70-летний Джеки Чан заявил, что всегда мечтал сыграть супергероя и до сих пор ждёт соответствующего предложения от какого-нибудь режиссёра, сообщает RT.

