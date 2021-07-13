Джеки Чан заявил о решении вступить в Коммунистическую партию Китая

Актер и продюсер Джеки Чан решил вступить в Коммунистическую партию Китая, сообщает South China Morning Post.

«Я считаю, что Коммунистическая партия замечательна, поскольку все, что она говорит, все, что она обещает, обязательно исполняется в течение нескольких десятилетий»,— заявил 67-летний артист в ходе организованного Киноассоциацией КНР симпозиума.

После этого заявления пользователи одной из самых популярных китайских соцсетей Weibo раскритиковали Джеки Чана. По мнению одних юзеров, актер недостоин партийного билета из-за своей частной жизни — внебрачной дочери и скандала с наркозависимостью сына; другие считают, что слова Джеки Чана несерьезны, так как он «любит поактерствовать время от времени».

Коммунистическая партия Китая — самая многочисленная политическая сила в мире, в партии состоят более 95 млн человек. Объединение 1 июля отметило столетний юбилей.

