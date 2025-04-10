Звезда «Дюнкерка» сыграет мистера Дарси в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Звезда «Дюнкерка» и сериала BBC «Война и мир», обладатель премии Лоренса Оливье, шотландский актер Джек Лауден приглашен на главную роль мистера Дарси в новый сериал Netflix «Гордость и предубеждения», сообщает Collider.
Имя актрисы, которая исполнит главную женскую роль Элизабет Беннет пока не известно.
Дата выхода новой экранизации романа Джейн Остин пока держится в секрете. Известно лишь, что сценаристом проекта станет писательница Долли Олдертон.
Ранее стало известно, что в России экранизируют комедию «Горе от ума» Грибоедова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru