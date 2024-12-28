Джек Блэк и Пол Радд сыграют главных героев в перезапуске «Анаконды»
Sony решила переснять приключенческий фильм «Анаконда» 1997 года, сообщает пресс-служба кинокомпании.
На этот раз с Джеком Блэком и Полом Раддом в главных ролях. Премьера новой ленты назначена на 25 декабря 2025 года.
В центре сюжета – история съемочной группы известного телеканала, которая оказывается в плену у одинокого охотника. Он заставляет телевизионщиков отправиться на поиски самой большой змеи в мире — анаконды.
В оригинальной «Анаконде» снимались Дженнифер Лопес, Джон Войт, Оуэн Уилсон и Айс Кьюб. Режиссером в новую картину приглашен Том Гормикэн, известный по съемкам «Невыносимой тяжести огромного таланта».
Ранее стало известно, что Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru