Джек Блэк и Пол Радд сыграют главных героев в перезапуске «Анаконды»

На этот раз с Джеком Блэком и Полом Раддом в главных ролях. Премьера новой ленты назначена на 25 декабря 2025 года.

В центре сюжета – история съемочной группы известного телеканала, которая оказывается в плену у одинокого охотника. Он заставляет телевизионщиков отправиться на поиски самой большой змеи в мире — анаконды.

В оригинальной «Анаконде» снимались Дженнифер Лопес, Джон Войт, Оуэн Уилсон и Айс Кьюб. Режиссером в новую картину приглашен Том Гормикэн, известный по съемкам «Невыносимой тяжести огромного таланта».

Ранее стало известно, что Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

