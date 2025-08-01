Джеймс Ганн начал работу над сиквелом «Супермена»
Режиссер Джеймс Ганн подтвердил в соцсетях, что начал работу над сиквелом «Супермена».
По его словам, уже разрабатывается сценарий продолжения. При этом на данный момент сиквел официально не анонсирован.
«Супермен» Джеймса Ганна вышел в мировой прокат 11 июля. Главную роль в картине воплотил Дэвид Коренсвет. Через десять дней проката кассовые сборы фильма достигли $406 миллиона. Как отмечают аналитики, подобный старт сопоставим с проектом «Дэдпул и Росомаха».
В России «Супермен» Ганна официально не представлен в кинотеатрах, однако, как сообщал «Бюллетень кинопрокатчика», блокбастер, представленный в теневом прокате, заработал за неделю 54,4 миллиона рублей. Данные соответствуют сборам короткометражек, которые обычно показывают перед фильмами теневого проката, передает «Радиоточка НСН».
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