Джеймс Ганн начал работу над сиквелом «Супермена»

По его словам, уже разрабатывается сценарий продолжения. При этом на данный момент сиквел официально не анонсирован.

«Супермен» Джеймса Ганна вышел в мировой прокат 11 июля. Главную роль в картине воплотил Дэвид Коренсвет. Через десять дней проката кассовые сборы фильма достигли $406 миллиона. Как отмечают аналитики, подобный старт сопоставим с проектом «Дэдпул и Росомаха».

В России «Супермен» Ганна официально не представлен в кинотеатрах, однако, как сообщал «Бюллетень кинопрокатчика», блокбастер, представленный в теневом прокате, заработал за неделю 54,4 миллиона рублей. Данные соответствуют сборам короткометражек, которые обычно показывают перед фильмами теневого проката, передает «Радиоточка НСН».

