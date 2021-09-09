Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
Голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на международном Венецианском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Награда досталась ей за выдающиеся карьерные достижения. Слова благодарности актриса адресовала режиссеру Джону Карпентеру и сценаристке Дебре Хилл — именно с их картины «Хэллоуин» карьера Кертис пошла вверх.
«Самый важный момент в моей актерской жизни — это встреча с командой. Именно это я почувствовала в первый же раз, когда оказалась на съемочной площадке», — отметила актриса перед церемонией.
В этом году в программах Венецианского кинофестиваля 73 полнометражных фильма (из которых 21 картина поборется за награды Мостры), 18 короткометражек и 44 проекта секции виртуальной реальности. Большое жюри основного конкурса возглавляет корейский режиссёр Пон Чжун Хо, автор «Паразитов» и обладатель Оскара» и Каннской «Золотой пальмовой ветви». Итоги фестиваля станут известны 11 сентября.
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