Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на международном Венецианском кинофестивале, сообщает ТАСС.

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Награда досталась ей за выдающиеся карьерные достижения. Слова благодарности актриса адресовала режиссеру Джону Карпентеру и сценаристке Дебре Хилл — именно с их картины «Хэллоуин» карьера Кертис пошла вверх.

«Самый важный момент в моей актерской жизни — это встреча с командой. Именно это я почувствовала в первый же раз, когда оказалась на съемочной площадке», — отметила актриса перед церемонией.

В этом году в программах Венецианского кинофестиваля 73 полнометражных фильма (из которых 21 картина поборется за награды Мостры), 18 короткометражек и 44 проекта секции виртуальной реальности. Большое жюри основного конкурса возглавляет корейский режиссёр Пон Чжун Хо, автор «Паразитов» и обладатель Оскара» и Каннской «Золотой пальмовой ветви». Итоги фестиваля станут известны 11 сентября.

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Фото: https://www.labiennale.org/
ТЕГИ:Венецианский Кинофестиваль
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