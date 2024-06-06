Джейк Джилленхол получил роль в ремейке «Невесты Франкенштейна»

Уже известно, что главные роли в картине исполнят Кристиан Бэйл и Джесси Бакли. Какого персонажа предстоит сыграть Джилленхолу пока не раскрывается.

Помимо него в актерский состав фильма-ужасов вошли Пенелопа Крус и Питер Сарсгаард. Выход картины в мировой прокат запланирован на 2 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что Netflix снимет фильм по «Острым козырькам», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

