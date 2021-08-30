Бибер установил рекорд Spotify по числу слушателей в месяц
Канадский певец Джастин Бибер набрал 83,3 миллиона слушателей в месяц на стриминговой платформе Spotify и стал самым популярным певцом в истории сервиса.
Пока никто из других исполнителей не набрал и 80 миллионов. Рэпер The Weeknd с 74,53 миллионами слушателей в месяц занимает второе место по числу слушателей. Замкнул тройку лидеров британец Эд Ширан с 72,41 миллионами слушателей. Среди женщин в рейтинге первое место занимает Дуа Липа с 65,5 миллионами прослушиваний в месяц.
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